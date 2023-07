“Sei sorelle”, le anticipazioni: un’alleata per Celia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 luglio luglio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Sei sorelle"

Lo psichiatra Uribe (Arturo Querejeta) ha deciso che è giunto il momento di fare un passo avanti nelle cure di Celia (Candela Serrat). Il prezzo che la Silva sta pagando per aver provato un sentimento per un’altra donna è troppo alto e i trattamenti usati dal professore sono terribili. Dopo ogni seduta la donna si sente spossata e incapace di reagire, ma non ha alternative. Anche la sorella Francisca (Maria Castro), al posto di sostenerla, la sprona a continuare le sedute. Solo Aurora (Luz Valdenebro), l’infermiera dello studio medico, sembra comprendere la ragazza. Ma quando scopre che la nuova cura prevede degli incontri intimi proprio con lo psichiatra, decide di intervenire e suggerisce a Celia di “inventarsi” un fidanzato. La Silva accetta il consiglio, così, nella seduta successiva, confida al medico di aver incontrato il suo primo amore e di provare per lui attrazione. Uribe, seppur contrariato, decide che vuole conoscere l’uomo. Aurora, ancora una volta, sarà al fianco di Celia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 21 luglio)

Nel tentativo di fargli tornare la memoria, Diana bacia Salvador ma continua a cercare di scoprire il contenuto misterioso nelle casse che sono in fabbrica. Il quadro al quale Adela è molto affezionata viene portato via da Elisa proprio mentre la donna, scarcerata, fa ritorno a casa. Al fronte, Cristobal, Marina e Carlitos vivono una situazione disperata: le medicine sono esaurite. Le angherie di Dona Dolores nei confronti di Blanca sono insopportabili ma è nulla in confronto al veleno che le ha messo nel caffè.

Le anticipazioni dal 24 al 28 luglio