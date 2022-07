Sei Sorelle, le trame dal 1° al 5 agosto 2022

Durante la cena in casa dei Loygorri, Rodolfo approfitta dell’ingenuità di Blanca per ingelosire Victoria. Carolina spera di risvegliare i desideri di suo marito per rimanere incinta e risolvere la questione della finta gravidanza. Salvador riesce a spezzare il cuore di Elisa facendosi scoprire mentre bacia appassionatamente Chelito.