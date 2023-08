Sei Sorelle, le trame dal 14 al 18 agosto 2023

Informata da Merceditas dell’offerta di lavoro ricevuta da don Ricardo, donna Rosalìa la ringrazia per la sua lealtà e le chiede di accettare anche per tentare di convincere Elisa a tornare a casa. L’intesa tra Celia e Aurora non solo si rafforza sentimentalmente ma le due decidono di partecipare attivamente alla battaglia per il suffragio femminile. Rodolfo capisce che sua madre sta avvelenando Blanca, così la affronta e la minaccia di chiuderla in manicomio e, inoltre, la informa che sposerà Blanca non appena si rimetterà in salute...