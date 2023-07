Sei Sorelle, le trame dal 17 al 21 luglio 2023

Diana informa Bernardo che ha intenzione di scoprire il contenuto delle casse misteriose nella fabbrica. Francisca è felice per come sono andate le prove a teatro ma Gabriel teme che lei lasci lui e l’Ambigù. German va a trovare Adela in carcere e scopre che è malata. Intanto, Donna Dolores condivide con Blanca il suo nuovo piano: far sì che il loro rapporto, di fronte alle altre persone, appaia idilliaco... il tutto per salvare la banca Loygorri. A tal proposito, Blanca è costretta da Donna Dolores a tenere un discorso umiliante durante una cena...