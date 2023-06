Sei Sorelle, le trame dal 19 al 23 giugno 2023

Francisca decide di andare alla festa rovinando del tutto il rapporto con la sorella Blanca. Le sorelle Silva si riuniscono per prendere una decisione definitiva riguardo la morte del loro padre. Elisa si toglie da sola il gesso dalla gamba rischiando di rendere l’invalidità permanente. Donna Dolores ricorre a ogni mezzo per impedire che suo figlio vada in Marocco...