Sei Sorelle, le trame dal 21 al 25 agosto 2023

Blanca confessa a Rodolfo di essere ancora innamorata di Cristobal, ma Rodolfo non si scompone e fa di tutto per convincerla a sposarlo. Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per cercare di capire chi dei tre sia stato a far sparire l’oppio dalle casse in partenza per Londra. Fa capire che il colpevole se ne pentirà amaramente. È il giorno delle nozze ma Blanca non è affatto entusiasta all’idea, così donna Rosalìa e le sorelle cercano di darle forza...