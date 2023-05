Sei Sorelle, le trame dal 22 al 26 maggio 2023

Pedra dice a Miguel che non vuole più sposarsi per prendersi cura del padre. Blanca cerca di ottenere informazioni sulla relazione tra Cristóbal e Marina, ma il dottore non vuole rivelarle niente. Salvador si sveglia dal coma, ha un’amnesia e non ricorda gli ultimi sei anni della sua vita. Mauro vuole comprare una casa in cui vivere con Adela.