Sei Sorelle, le trame dal 25 al 28 luglio 2023

Celia e Aurora mettono in atto il loro piano per far credere al dottor Uribe che Celia sia guarita. Elisa cerca di convincere donna Dolores a sostenerla nella sua candidatura come Madrina del Teatro, ma si rivela un osso molto duro. Adela, che ormai lavora in fabbrica, ha l’idea di mettere delle cassette per le offerte in tutta la città per aiutare i bambini dell’orfanotrofio del Sagrado Corason. Bernardo viene abbandonato, con le figlie, da Purificacion e Petra decide aiutarli cucinando per loro, nonostante i dubbi di Benjamin...