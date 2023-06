Sei Sorelle, le trame dal 26 al 30 giugno 2023

Elisa viene mandata via da casa Silva per aver confidato tutto allo zio Riccardo. Blanca si sfoga e da tutta la colpa alla sorella Adela, la quale va a parlare con Donna Dolores. Tutti in città parlano di Celia e ciò peggiora ancor di più il suo stato d’animo già provato dalla delusione d’amore e dal fatto che le sorelle la considerano malata. Intanto in fabbrica Miguel scopre delle casse con del contenuto sospetto...