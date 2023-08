Sei Sorelle, le trame dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Rodolfo rivela al fratello di aver letto la sua lettera e di sapere che lui e Blanca si amavano. Cristóbal gli assicura che, ora che sono entrambi sposati, tutto è cambiato. Elisa, a conoscenza di alcune minacce di morte nei confronti di don Ricardo, teme per la sua vita e di finire in mezzo a una strada, per questo gli chiede di adottarla legalmente. Bernardo e Petra capiscono di non poter stare lontani e si baciano...