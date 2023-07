Sei Sorelle, le trame dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Petra, essendosi presa cura delle figlie di Bernardo, trascorre molto tempo con l'avvocato che si fa avanti con lei. Il piccolo German non è ancora stato trovato, la polizia convoca il padre per il riconoscimento del cadavere di un bambino trovato morto nel fiume e così German non può recarsi all'appuntamento con Adela per andare con Carolina al riconoscimento...