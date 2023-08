Siamo pronti per tornare al “Paradiso delle signore”

La nuova stagione arriverà su Rai1 a partire dall’11 settembre, ma intanto si stanno girando i nuovi episodi. E noi vi raccontiamo cosa succede Chiara Baschetti Credit: © Pierfrancesco Bruni Tiziana Lupi







Come ogni estate le storie di “Il paradiso delle signore” si sono prese una pausa (ma potete rivederle su RaiPlay). E in attesa del ritorno in tv, dall’11 settembre, si stanno girando i nuovi episodi. Ritroveremo i personaggi più amati, accanto ai quali ne arriveranno di nuovi.

Al centro della storia non ci sarà più solo il “Paradiso delle signore” ma anche il “GMM”, il grande magazzino di lusso che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ha aperto insieme con Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), quest’ultimo deciso a distruggere Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per il quale nutre gelosia a causa del rapporto che l’uomo ha instaurato con sua moglie Matilde (Chiara Baschetti).

Ma vedremo molti altri intrecci: Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) scoprirà che la figlia che credeva nata morta è viva; Marcello Barbieri (Pietro Masotti) farà un incontro sconvolgente; Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) rivivranno il loro amore. E prima di vederli in tv, vi mostriamo cosa è accaduto sul set nelle ultime settimane!