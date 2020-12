Soap e Feste di Natale: sospesi “Daydreamer” e “Il Segreto”

Foto: Daydreamer - Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman) - Credit: © Mediaset

19 Dicembre 2020 | 13:41 di Lorenzo Di Palma

Con un cambio di programmazione dell'ultimo minuto, Mediaset ha modificato i palinsesti del pomeriggio di Canale 5 per il periodo natalizio e ha confermato la sospensione di tutte le sue soap nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Inoltre nella settimana delle feste natalizie, non andranno in onda la soap turca Daydreamer - Le ali del sogno e la telenovela Il Segreto.

Per Daydreamer il prossimo appuntamento è quindi in prima serata giovedì 7 gennaio, sempre su Canale5, mentre Il Segreto dovrebbe ritornare in onda direttamente l’11 gennaio, salvo ripensamenti.