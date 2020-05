Sospese le repliche di “Un posto al sole”

I non esaltanti ascolti hanno convinto la Rai a interrompere la programmazione per dare spazio ad altri prodotti

26 Maggio 2020 | 18:42 di Tiziana Lupi

Sono state sospese, un po’ a sorpresa, le repliche di “Un posto al sole” che stavano andando in onda su Raitre nella consueta collocazione delle 20.45.

Come sappiamo, a causa della pandemia di coronavirus, le riprese della soap erano state bloccate lo scorso marzo, impedendo così la realizzazione di nuove puntate. Così Raitre aveva deciso di ritrasmettere gli episodi del 2012, incentrati sulla storia d’amore tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Tuttavia, i non esaltanti ascolti hanno convinto la Rai a interrompere la programmazione per dare spazio ad altri prodotti.

Niente paura, però, si avvicina il momento in cui anche la troupe della serie in onda dal 1996 potrà tornare al lavoro. Per ora non è possibile avere una data precisa, ma il set si aprirà quando le condizioni consentiranno ad attori e tecnici di lavorare in totale sicurezza. Invece su RaiPlay è ancora possibile vedere gli episodi dello spin off “Un po’ sto a casa”.