Svolta “gialla” per Nina Soldano in “Un posto al sole”

Sono giorni di angoscia per il pubblico delal soap. La follia di Fabrizio ha trascinato Marina in un incubo Enrico Casarini







Sono giorni di angoscia per il pubblico di "Un posto al sole". La follia di Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha trascinato Marina (Nina Soldano) in un incubo. All’imprenditore non bastava aver tentato di avvelenare sia la moglie, che l’ha lasciato, sia l’eterno amore di lei, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ora Fabrizio ha rapito Marina e la tiene segregata. Che cosa succederà alla Giordano? «Succederanno cose sempre più terribili e già sento i nostri spettatori gridare “Aiuto!”» dice Nina Soldano, molto soddisfatta per questa svolta “gialla” nella trama della soap.

Nina, come ha preso la notizia del rapimento della “sua” Marina?

«Non è la prima volta che la Giordano si ritrova in una situazione “forte”: ricordate l’incendio della sua villa e l’entrata in scena dell’ambiguo Matteo (Luca Ward)? Bene, questa volta la situazione è ancora più grave. Ma mi piacciono queste sfide, mi servono per misurarmi con i miei “limiti”, per capire dove riesco ad arrivare dopo 40 anni che faccio l’attrice».

Un bel banco di prova per lei e per Giorgio Borghetti…

«Sì, ma ci siamo divertiti molto e siamo entrati in super-sintonia: ci siamo spaventati insieme!».

Che cosa sente Marina in questo momento?

«È frustrata, allibita, terrorizzata, impaurita. Conosceva il percorso da alcolista di Fabrizio, ma ignorava la sua dipendenza dagli psicofarmaci, e ora lo ritrova devastato, spinto all’estremo».

È stata una prova d’attrice difficile?

«Io sono un’entusiasta, mi butto comunque a capofitto, ma il lavoro di tutti fa funzionare sempre le cose. Però posso dire che stare legata a quel letto mi causava un mal di schiena atroce! Alla sera, però, di ritorno in albergo, la stanchezza lasciava il posto all’appagamento».

Come andrà a finire?

«Ci sarà un picco di tensione pazzesco: quando l’ho girato avevo la pelle d’oca! E poi vedremo Marina inventarsi un trucco veramente notevole. Funzionerà? Non dico nulla, non voglio rovinare la sorpresa. Ogni puntata avrà il suo colpo di scena, il fiato sospeso è garantito».