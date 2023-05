“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: a pensarci bene, devo dirti qualcosa!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 maggio

Ariane (Viola Wedekind) si avvia all’”altare” bella come una diva, con il sorriso trionfante di chi sta andando incontro al più grande successo di una “carriera” da tessitrice di intrighi. Con un mazzo di fiori tra le mani, fasciata in un abito bianco che mal si addice alla sua fama di dark lady, entra nel salone del Fürstenhof dove stanno per essere celebrate le sue nozze con Robert Saalfeld (Lorenzo Patanè). Lui l’ha chiesta in sposa appena tre giorni prima. Perché tanta fretta? Perché Ariane ha fatto credere a Robert di essere incinta, ma non lo è… Del resto era necessario farlo prima che qualcosa facesse cambiare idea a Robert sul loro amore! Nel ruolo di (riluttanti) testimoni, ci sono Werner (Dirk Galuba), padre dello sposo, e Michael (Erich Altenkopf). All’ultimo, però, Robert si rende conto di aver dimenticato gli anelli e si precipita a prenderli. Ma quando torna la sua espressione è cambiata. E alla domanda di rito dell’officiante, che gli chiede se voglia prendere Ariane in sposa, a sorpresa risponde: “No, non posso sposare un’assassina!”. Cos’è accaduto? In quei pochi minuti qualcuno ha dato a Robert la prova che Ariane ha cercato di uccidere il suo ex marito Karl!

Tutti pazzi per il fienile

Rosalie (Natalie Alison) mal sopporta di avere André (Joachim Lätsch) come coinquilino in casa con lei e Michael (Erich Altenkopf). Per rilassarsi, si rifugia a fare yoga nel fienile e le viene un’idea: ristrutturarlo per tenervi dei corsi. Nel frattempo anche Vanessa (Jeannine Gaspár ) e Max (Stefan Hartmann) mettono gli occhi sul fienile: potrebbe diventare la casa perfetta per loro. Ma Rosalie non ha intenzione di rinunciare al suo progetto.