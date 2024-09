“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: addio André, in cucina arriva Greta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 settembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 settembre

Dopo 16 anni nel cast di Tempesta d’amore, è giunto il momento di dire “addio” a uno dei personaggi più controversi e amati della soap: lo chef André (Joachim Lätsch). Fratello di Werner (Dirk Galuba), con cui non ha mai avuto un rapporto facile, André si è distinto per il suo debole per il denaro, le belle donne e i piccoli intrighi…Ora che però ha finalmente messo il cuore a posto legandosi a Helene (Sabine Werner), André si scopre stanco del Fürstenhof, e dunque accetta di andare ad aiutare il figlio Simon con la sua attività di ristorazione in Sudafrica. Helen lo seguirà dopo che sarà nato il nipotino. Prima di andarsene, comunque, André ha promesso a Werner di trovare un sostituto in cucina con la sua stessa esperienza. Per André la sostituta ideale è la giovane (ma non troppo) Greta Bergmann (Laura Osswald): il suo curriculum è perfetto! Peccato che sia stato falsificato…