“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: addio Ariane. È arrivata al Fürstenhof Alexandra

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 febbraio

Schwarzbach: questo nome significa “torrente nero”. Ed è un torrente che potrebbe spazzare via il Fürstenhof, o quanto meno la famiglia Saalfeld che da decenni ne detiene, con alterne fortune, la proprietà. I coniugi Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sono i titolari della società per azioni Schwarzbach, impresa milionaria con interessi in svariati settori, che ha acquisito le azioni del Fürstenhof possedute da Ariane (Viola Wedekind) prima che venisse condannata all’ergastolo. E questo non è successo per caso… La sete di vendetta di Ariane verso Christoph (Dieter Bach) non si è placata nemmeno con il carcere: se lei non potrà distruggere il suo acerrimo nemico, ci dovrà pensare qualcun altro. E c’è una sola persona al mondo che odi Christoph quanto e forse più di lei: Alexandra Schwarzbach, appunto. Molti anni fa, infatti, Alexandra e Christoph erano fidanzati e innamoratissimi. Poi lui la lasciò improvvisamente per sposare Xenia, rampolla di una ricca famiglia che gli avrebbe garantito una rapida scalata sociale. Per ripicca, Alexandra sposò l’uomo che all’epoca era il miglior amico di Christoph, Markus Schwarzbach.

Quando Alexandra giunge non annunciata al Fürstenhof e scende elegantemente vestita da una lussuosa auto, la prima persona che si trova di fronte è proprio Christoph. Inutile dire che l’incontro inatteso non li lascia indifferenti. Ma se Saalfeld rimane evidentemente affascinato dall’ex fidanzata, non si capisce invece se lei condivida gli stessi sentimenti o abbia deciso di raccogliere il “testimone” di dark lady. Il più preoccupato per l’arrivo di lady Schwarzbach, comunque, è Werner (Dirk Galuba). La guarda con sospetto quando gli viene presentata da Christoph e avverte subito la rischiosa “chimica” tra lui e la loro nuova socia. Il vecchio Saalfeld ha tutte le ragioni di essere turbato. L’arrivo dell’imprenditrice è stato preceduto da un’offerta generosa ma per lui inaccettabile: l’acquisto per il doppio del valore commerciale dell’intero pacchetto di quote del Fürstenhof. In pratica, fuori i Saalfeld, dentro gli Schwarzbach. Werner coinvolge subito il figlio Robert (Lorenzo Patanè) nel fare una controproposta a Christoph. Se s’impegna per iscritto a non vendere mai l’hotel, loro gli cederanno le quote che gli servono per avere la maggioranza assoluta. Christoph prende tempo. Intanto, però, si premura di invitare a cena Alexandra e i due trascorrono una bellissima serata all’insegna dei ricordi. Al momento, però, è ancora presto per capire cos’abbia davvero in mente la nuova arrivata, ma gli ingredienti per nuovi e avvincenti intrighi ci sono tutti.