“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: al Fürstenhof tutti ingannano tutti!

soap opera in onda dal 6 al 12 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35)







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 marzo

Se non fosse per il lusso e la location da sogno, ci sarebbe da stare alla larga dal Fürstenhof, visto il numero di intrighi tessuti tra le mura dell’hotel bavarese. L’ultimo in ordine di tempo ha per protagonisti Steffen (Christopher Reinhardt) e Amelie (Julia Gruber), interessati a tenersi stretti i rispettivi fidanzati, che hanno invece la tendenza a finire uno tra le braccia dell’altra. Anche se ormai non stanno più insieme, infatti, Franzi (Lea Wégmann) e Tim (Florian Frowein) non sembrano essersi dimenticati affatto. Così Steffen, d’accordo con una riluttante Amelie, finisce per drogare Franzi con un forte eccitante che le versa nel caffè, dopo averle taciuto che Tim ha rinunciato a spianare gli orti che lei coltiva per ampliare le scuderie. La giovane, alterata dalla droga e fuori di sé, cerca di investire Tim con un bulldozer. Il giovane Saalfeld rimane fortunosamente illeso, ma dopo questo increscioso episodio decide di cancellare Franzi dalla propria vita e medita addirittura di denunciarla alla polizia. Intanto la perfida Ariane (Viola Wedekind), al corrente di quello che Steffen ha fatto, lo ricatta: dovrà spiare Christoph per lei e tenerla informata sulle sue mosse. Oppure rivelerà tutto a Franzi.

Giro del mondo per due

Gli innamorati superano ogni ostacolo. Michelle (Barbro Viefhaus, 30 anni) confessa a Paul (Sandro Kirtzel, 30) di essere molto presa da lui, ma di aver deciso di lasciarlo per realizzare il sogno di fare il giro del mondo. Paul, per nulla sgomento, organizza una serata super romantica. Dopo la notte d’amore, Michelle “capitola” e lo invita a unirsi a lei nell’avventura che ha deciso di intraprendere. Paul accetta, ma non ha fatto i conti con Jessica, la sua ex…