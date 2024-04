“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Alexandra scatena la furia di Markus

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 3 maggio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 aprile al 3 maggio

Alexandra (Daniela Kiefer) ha avuto coraggio a seguire il suo cuore. Ma se da un lato può finalmente lasciarsi andare tra le braccia di Christoph (Dieter Bach), l’amore della sua vita, dall’altro si è ritrovata con una vita che si è fatta decisamente più complicata. Tanto per cominciare, i rapporti con la figlia Eleni (Dorothée Neff) sono entrati in crisi. La ragazza non approva affatto la scelta sentimentale della madre, è triste per la rottura tra i suoi genitori e, per finire, decisamente non si fida di Christoph. Anche Markus (Timo Ben Schöfer), poi, non ha affatto preso bene l’improvviso colpo di testa della moglie e non si dà pace. All’inizio prova a riconquistarla con le lusinghe, regalandole anche una splendida collana. Lei però la rifiuta dicendogli che ormai ha scelto Christoph. E a questo punto emerge il lato peggiore di Markus, che lo porta a ricattare la moglie: lui sa che la promozione all’esame di Stato da avvocato che Alexandra tanto esibisce, in realtà è stata “comprata” e ne ha le prove. Se Alexandra non accetterà di tornare con lui, Markus renderà pubblica la cosa e per lei sarà un disastro sul piano professionale, oltreché una truffa legalmente perseguibile. Il gioco, insomma, si fa duro.

“Cotta” superata?

Il rapporto semisegreto tra Vanessa (Jeannine Gaspár) e Carolin (Katrin Anne Hess) prosegue tra alti e bassi. Intanto i progetti di nozze di Vanessa con Max (Stefan Hartmann) procedono e lui, facendo leva sul desiderio di maternità della fidanzata, prepara una sorpresa per Vanessa. Restaura una vecchia carrozzina e gliene fa dono. Vanessa è molto toccata e tra i due sembra tornare il sereno. Ma la “cotta” per Carolin sarà davvero acqua passata?