“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: altro che amica, Ariane sei un mostro!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 marzo su Rete 4







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 marzo

Selina (Katja Rosin) non ha mai voluto dare credito a Christoph (Dieter Bach), che più di una volta l’aveva messa in guardia nei confronti di Ariane (Viola Wedekind), cercando di convincerla che la sua “amica” non si sarebbe fermata davanti a niente per ottenere i suoi scopi. Per Selina le cose sono sempre state completamente diverse: Ariane non avrebbe mai tradito la loro amicizia. Christoph ora continua a insistere: la perfida comproprietaria del Fürstenhof ha tentato di avvelenarla e lei ancora la protegge! E non basta: ora che Ariane sa di non essere più malata, tornerà a tessere le sue trame di vendetta come e più di prima. L’insistenza di Christoph, però,ottiene solo l’effetto di fare infuriare Selina, che dunque lo pianta in asso. Tuttavia, visto che perfino Cornelius (Christoph Mory) è convinto che Ariane abbia avvelenato Selina, lei affronta l’amica e le chiede a bruciapelo di dirle la verità. La dark lady nega tutto, ma più tardi, non vista, Selina la sente parlare con Erik di quando insieme avevano messo delle tossine nella sua cipria. Per Selina è la pietra tombale sulla loro amicizia: Ariane e Christoph sono fatti della stessa pasta e non vuole più saperne di nessuno dei due. Considerava Ariane un’amica? Ha scoperto un mostro!

Notizie inaspettate

La storia d’amore tra Cornelia (Deborah Müller) e Robert (Lorenzo Patanè) sta andando a gonfie vele, ma dall’Italia arriva una notizia che turba profondamente il giovane Saalfeld. Eva, ormai sparita dai radar con il figlio avuto da Christoph (Dieter Bach), gli fa recapitare le carte per il divorzio e questo è un colpo durissimo per lo chef. Eva è stata il grande amore della sua vita e firmare quei documenti significa cancellare il loro passato.