“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: amore, diciamoci ancora “sì”

02 Maggio 2020 | 11:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 maggio

I grandi amori, quelli veri, non finiscono mai. Possono attraversare mille tempeste, ma alla fine si riscoprono più forti di prima. È questo lo spirito che anima Robert (Lorenzo Patanè) quando, dopo aver finto di essersi dimenticato l’anniversario con Eva (Uta Kargel), la stupisce con un regalo inaspettato: giurarsi nuovamente reciproco amore, come in un secondo matrimonio. Eva accoglie la notizia con entusiasmo, ma Robert a questo punto viene preso dal panico perché ha paura che il discorso di “rinnovo dei voti coniugali” non sia all’altezza. Si rivolge così ad Alfons (Sepp Schauer): chi meglio di lui, che è sposato da tanti anni con Hildegard (Antje Hagen) può dargli il consiglio giusto? E l’anziano concierge, come sempre, ha parole di grande saggezza. L’indomani, nel giardino del Fürstenhof, Eva e Robert pronunciano nuovamente quel “sì” che aveva suggellato il loro amore tanti anni prima. Solo che questa volta c’è anche Valentina (Paulina Hobratschk) a gioire con loro e a realizzare il reportage fotografico dell’evento. In disparte, Christoph (Dieter Bach) contempla la propria sconfitta: Eva non sarà mai sua.

L’uomo senza sonno

Da qualche tempo Michael (Erich Altenkopf) non è più lui. È distratto, sbotta per un nonnulla, arriva ad alzare la voce in diretta radiofonica con l’anziana Margit (Michaela Stögbauer), che si lamenta perché non le ha prescritto dei sonniferi. In realtà la donna ha toccato un nervo scoperto: da quando non è riuscito a salvare la vita a Romy, Michael ha perso il sonno e sta diventando dipendente dai farmaci. E un’altra difficile prova lo attende.