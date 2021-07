“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: André? Mi dispiace, ma non so chi sia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 luglio

André (Joachim Lätsch) ci sorprende ancora una volta! Ricordate quando venne fatto prigioniero dall’equipaggio di un cargo russo? Questa volta non gli è andata così male… A parte il fatto di avere perso completamente la memoria e non sapere più chi è… Dopo una lunga assenza dal Fürstenhof, che ha fatto temere il peggio a suo fratello Werner (Dirk Galuba), ai vari parenti e agli amici, lo chef improvvisamente ricompare all’hotel, allegro e sorridente, in compagnia di Leentje (Antje Mairich), la turista olandese che prima lo ha letteralmente salvato dalle acque del fiume, dove stava per annegare mentre era in gita coi colleghi, e ora è diventata la sua compagna. Peccato che,appunto, André non abbia assolutamente memoria di chi sia veramente, e nemmeno la vicinanza di Werner lo convince della sua effettiva identità. Oltretutto Werner sospetta che André si finga smemorato per qualche ragione che gli sfugge. La più preoccupata di tutti, però, è Rosalie (Natalie Alison), che ha spedito una falsa cartolina al Fürstenhof firmata da André, nella quale lui le cedeva l’attività del Café Liebling. Se lo chef dovesse mai ritrovare la memoria, è chiaro che per lei sarebbero guai seri.

L’ultimo bacio

È stata una grande passione, quella tra Robert (Lorenzo Patanè) e Vanessa (Jeannine Gaspár), ma la differenza d’età è davvero troppa e il giovane Saalfeld si sta avvicinando sempre di più a Cornelia (Deborah Müller) che lo ama in segreto. In un ultimo incontro, dunque, Robert dice a Vanessa di voler chiudere la loro relazione e la bacia. Da lontano, però, Cornelia vede il bacio e si convince che Robert non abbia alcun interesse nei suoi confronti.