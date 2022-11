“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane colpisce Robert al cuore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 novembre

Dopo settimane passate a perseguire un’intricatissima strategia, Ariane (Viola Wedekind) riesce nell’intento di sedurre Robert (Lorenzo Patanè). Cosa voglia la perfida azionista del Fürstenhof è chiaro: vuole “mettere le mani” su Robert e sulle sue quote dell’hotel. Ora, completata la prima parte del suo piano, ovvero dividere Robert dall’amata Cornelia (Deborah Müller) facendo loro credere di essere fratello e sorella, Ariane è passata alla fase due. Dopo aver fatto internare Cornelia convincendo tutti che fosse pazza, passa poi al suo “salvataggio” mostrandosi davvero interessata al suo destino… E alla fine Cornelia ci casca, nonostante l’amica Rosalie (Natalie Alison) la metta in guardia contro Ariane e la inviti a non cascare nei suoi tranelli. Quando Rosalie decide di affrontare Ariane a muso duro, la dark lady si finge affranta e cerca la comprensione di Robert. Il giovane Saalfeld cerca di consolare Ariane, ed ecco che i loro volti si avvicinano, superano la “distanza di sicurezza” e i due si abbandonano a un bacio appassionato che finisce, come prevedibile, tra le lenzuola.

Crisi totale per Michael

Tempi duri per il dottor Michael (Erich Altenkopf). Rassegnato e disperato, accetta la sospensione dal lavoro. Con l’aiuto di Rosalie (Natalie Alison), quindi, comincia a portare via dall’ambulatorio le sue cose e ad avvisare i pazienti che dovranno rivolgersi alla dottoressa Stockinger. A sorpresa, però, Constanze (Sophia Schiller) si presenta a casa di Michael e Rosalie per mettere nuovamente a disposizione del medico la sua abilità di avvocato.