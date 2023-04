“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane, devo chiedertelo: mi vuoi sposare?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 aprile

Forse Robert (Lorenzo Patanè) non è mai stato così in crisi, nonostante la vita gli abbia fatto attraversare momenti terribili come la morte dell’amatissima prima moglie Miriam e il doloroso addio della seconda, Eva. Se poi l’incontro con Cornelia (Deborah Müller) aveva ridato un senso alla sua vita, il test del dna falsificato da Ariane (Viola Wedekind) ha distrutto tutto facendo credere ai due innamorati di essere fratellastri. Visto, però, che la perfida Ariane sa che Cornelia e Robert non hanno smesso di amarsi e che lei non è realmente riuscita a conquistare il giovane Saalfeld, decide di fare un’altra mossa: si finge in dolce attesa per spingere Robert a chiederla in moglie. Ariane sa che Robert pensa che per un figlio si può anche sposare una donna amata “con riserva”. Mentre Christoph cerca di ottenere le prove per incastrare Ariane per il tentato omicidio di Karl (Stephan Käfer ) e indurre Robert a non sposarla, la dark lady pretende che le nozze siano celebrate entro tre giorni. Riuscirà Christoph a mandare tutto all’aria?

Piacere… anzi, signorsì!

Henning (Matthias Zera) sembra vergognarsi così tanto delle origini “plebee” di Shirin (Merve Çakir) che, quando sa che i suoi genitori sono in arrivo al Fürstenhof, cerca di allontanarla con una scusa. Shirin però se ne accorge, ottiene le scuse di Henning e si prepara a essere presentata ai nobili von Thalheim, ovvero l’ex militare Heinrich (Ralph Schicha) e la snob Judith (Veronika von Lauer-Münchhofen). Sarà dura conquistarli.