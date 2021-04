“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane dovrà confessare tutto!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 aprile

Nessuno di noi saprebbe dove acquistare una dose di “siero della verità”, ovvero di una sostanza chimica capace di annullare i freni inibitori delle persone spingendole a una sorta di sonno nel quale sia pressoché impossibile frenarsi dal rivelare ciò che si sa. Grazie ai suoi fidi collaboratori, invece, Christoph (Dieter Bach) riesce a entrare in possesso della preziosa sostanza. La vuole usare per far confessare ad Ariane (Viola Wedekind) una volta per tutte le malefatte che ha commesso, dall’omicidio dell’ex marito, alla tentata distruzione del Fürstenhof. L’obiettivo è quello di inchiodare la dark lady alle proprie responsabilità e, al contempo, convincere Selina (Katja Rosin), di cui l’albergatore è ormai innamorato, della malafede di colei che crede essere un’amica fidata, incapace di volere e fare il male di qualcuno. Christoph ingaggia anche Tim (Florian Frowein), che avrà il compito di filmare la confessione di Ariane. Non senza difficoltà, Saalfeld riesce a versare il “siero” nel calice di vino dell’odiata nemica, che comincia subito a sentirsi strana. Tutto poi sembra procedere secondo i piani di Christoph, ma è proprio l’arrivo improvviso di Selina a mandare tutto all’aria.

Lucy, aspirante musa

Ormai single, Lucy (Jennifer Siemann) sembra ossessionata dall’idea di trovare l’amore tra i nuovi clienti dell’hotel. La sua attenzione viene dunque catturata da un giovane scrittore in crisi creativa, Joell Wauters (Peter Lewys Preston). Lucy si offre subito di aiutarlo spingendolo a fare sport; quando poi il giovane s’infortuna giocando a basket, Lucy scrive per lui sotto dettatura… Ma Joell sembra più interessato ai segreti più cupi del Fürstenhof che a lei.