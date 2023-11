“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane è disperata: si gioca il tutto per tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 novembre al 1° dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre

C’è qualcosa di più pericoloso di una criminale psicopatica evasa e pronta a giocarsi tutto pur di non tornare in carcere? No. E chiaramente stiamo parlando di Ariane (Viola Wedekind). Disperata, è scappata dall’ospedale dov’era ricoverata dopo aver ingerito volontariamente del veleno (ma è riuscita a prendere solo parte dell’antidoto che aveva con sé…). Dopo aver sopraffatto un’agente, Ariane ha indossato la sua divisa ed è così che all’improvviso se la trova davanti Michael (Erich Altenkopf). Mentre Ariane lo minaccia col taser (una sorta di pistola che stordisce il bersaglio con una scossa elettrica, ndr) della poliziotta, sopraggiunge Carolin (Katrin Anne Hess) e la fuggitiva ne approfitta per prenderla in ostaggio e coprirsi la fuga.

Ariane trascina la sventurata nel bosco e la costringe a scavare in un punto dove aveva sotterrato, per ogni emergenza, una borsa piena di denaro e vestiti. Recuperato il malloppo, la perfida parla al telefono con una persona di fiducia e chiede che le venga portata subito un’automobile, poi si rifugia con Carolin in una baita. Qui, però, la prigioniera approfitta di un attimo di distrazione di Ariane e manda un messaggio a Michael. Il dottore, quindi, può avvisare la polizia e al contempo mettersi alla ricerca delle due donne.

Michael arriva alla baita e si offre come ostaggio al posto di Carolin: Ariane accetta lo “scambio” e lo porta via con sé. Rosalie (Natalie Alison) e Christoph (Dieter Bach), giunti poco dopo, trovano Carolin legata, imbavagliata e abbandonata nella baita. Nel frattempo Michael si rende conto che la sua sequestratrice sta sempre peggio (l’antidoto andava preso tutto!) e cerca di convincerla a tornare in ospedale. Approfittando della lentezza della loro fuga, i due vengono raggiunti da Christoph che riesce a far cadere Ariane. In un estremo sussulto di aggressività, però, la dark lady comunque mette ko Michael con il taser. Ma è davvero la sua ultima mossa: per lei si riaprono le porte del carcere e per tutti, al Fürstenhof, è la fine di un incubo.