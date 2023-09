“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane è finalmente in trappola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 settembre

Per poter arrestare Ariane (Viola Wedekind) il detective Meyer (Christoph Krix) ha bisogno di una “prova regina”, così inattaccabile da poter reggere in tribunale a un processo. Christoph (Dieter Bach) questa volta è determinato a incastrare definitivamente la terribile dark lady. Si scopre, dunque, che Ariane ha in mente di far saltare in aria il Fürstenhof il giorno dell’inaugurazione del nuovo centro benessere dell’hotel. D’accordo con Meyer, l’esplosivo viene sostituito con un materiale simile, ma innocuo, così che Ariane non se ne renda conto. Poi la donna viene attirata in una trappola, concertata da Saalfeld e la polizia. Ancora una volta la “volpe” fiuta il pericolo, ma l’albergatore non esita a rischiare la vita per affrontare direttamente la sua nemica, non prima di avere azionato il suo telefono di modo che Meyer ascolti tutto. Ariane confessa di voler distruggere il Fürstenhof per vendicarsi di Christoph, che aveva rovinato sua madre. Poi, però, rivela di averla uccisa lei stessa, per mettere pietosamente fine alle sue sofferenze. E infine spara a Christoph. La polizia interviene all’istante: Ariane viene ammanettata e Christoph è soccorso prontamente. È ferito, ma se la caverà.

Le tentazioni di Michael

Michael (Erich Altenkopf) e le donne: ci si potrebbe scrivere un libro. Innamorato, passionale, ma alla fine mai davvero convinto della fidanzata del momento, che finisce sempre per deluderlo o lasciarlo. Con la sua attiva collaborazione… Adesso rischia di mandare all’aria il rapporto con Rosalie (Natalie Alison) perché capisce di provare ancora forti sentimenti verso la sua ex Carolin (Katrin Anne Hess). Saprà resistere alla tentazione?