“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane fa il doppio gioco con Erik

Le anticipazioni della settimana dal 30 aprile al 6 maggio

Dura pochi giorni la detenzione di Erik (Sven Waasner), costituitosi alla polizia su pressione del fratello Florian (Arne Löber) che l’ha convinto a fare la cosa giusta, ovvero scagionare Cornelius (Christoph Mory) dall’accusa

di aver commesso la frode realizzata invece da lui e dai suoi complici. Commossa dal coraggio di Erik e dall’amore e dalla fedeltà che le ha sempre dimostrato, Ariane (Viola Wedekind) paga la cauzione per farlo uscire di prigione e consentirgli di attendere il processo agli arresti domiciliari al Fürstenhof. Erik dovrà portare una cavigliera elettronica e non si potrà allontanare dall’hotel. Ma c’è un dubbio che lo assilla: come ha fatto Florian a entrare in possesso della chiavetta con le prove che lo incastrano? Quando finalmente vede Ariane conversare amabilmente con Selina (Katja Rosin), ha l’illuminazione che mai avrebbe voluto avere: si rende conto che potrebbe essere stata proprio la donna che ama a consegnare a suo fratello le prove che lo incriminano. E potrebbe averlo fatto per riconquistare l’affetto dell’amica Selina... E le cose stanno proprio così! Furente, dunque, Erik affronta Ariane e la mette con le spalle al muro. A questo punto lei non può più negare.

Una truffatrice in hotel

Una cliente esigente porta scompiglio al Fürstenhof. Quando si scopre che è Ilona Greschel (Jenny Langner), importante autrice di recensioni sugli hotel, tutti fanno il possibile per accontentarla. La donna, però, cerca di ricattare Werner (Dirk Galuba): scriverà una recensione positiva solo in cambio di denaro. Werner mette al corrente Robert (Lorenzo Patanè), che fa indagini su internet, capisce che la donna è un’imbrogliona e la fa arrestare.