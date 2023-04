“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane “intrappola” ancora Robert

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 aprile

Ariane (Viola Wedekind) è all’erta: sa che il rapporto con Robert (Lorenzo Patanè) vive una fase complicata. Ha capito che lui ha qualche perplessità. La “minaccia” di Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) pare sventata. Dopo aver più volte messo in guardia Robert, hanno fatto l’errore di cercare di allontanarlo da Ariane usando metodi ai limiti della legalità, quindi ora lui ha chiuso i rapporti col padre ed è tornato tra le braccia di Ariane. Ora c’è un’altra incognita, però: Cornelia (Deborah Müller). Per quanto lei e Robert credano di essere fratellastri, si sentono attratti e, soprattutto, sono ancora innamorati. Un bacio imprevisto li spinge a confessarsi i reciproci sentimenti. Cornelia allora gioca la carta di Valentina (Aylin Ravanyar): avvisa la figlia di Robert della relazione del padre con Ariane, e la ragazza ci rimane malissimo perché la detesta. Robert confessa ad Ariane di essere ancora innamorato di Cornelia e che Valentina ha preso male la loro relazione. Quando si tratta di giocare sporco, però, Ariane non prende lezioni da nessuno. Il giorno dopo, dunque, cala il suo asso e mostra a Robert un test di gravidanza, annunciandogli di essere in dolce attesa. È un falso, ma lui le crede.

Ti prego, Erik, aiutami!

Da quando ha messo piede al Fürstenhof, Yvonne (Tanja Lanäus) non ha fatto che flirtare con ogni uomo benestante che le capitasse a tiro. Alla fine, però, ha dovuto confessare a Erik (Sven Waasner), padre naturale della loro figlia Josie (Lena Cozendorf), di avere un disperato bisogno di denaro per saldare debiti che possono costarle molto caro. All’inizio Erik rifiuta di aiutarla. Poi, però, accetta di farsi carico dei debiti per amore di Josie.