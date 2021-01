“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane non cede al ritorno di fiamma

15 Gennaio 2021 | 15:17 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 gennaio

Avevamo sentito Ariane (Viola Wedekind) parlare al telefono con il suo ex marito Karl Kalenberg (Stephan Käfer) e ora, del tutto inaspettatamente, ecco che questi fa la sua comparsa al Fürstenhof lasciando di stucco la nuova dark lady della soap. Ancora molto attratta dall’ex consorte, che non fa mistero di volerla riconquistare, Ariane si lascia nuovamente sedurre da lui e i due finiscono a letto insieme. Ma la ritrovata intimità non la addolcisce per nulla, tanto che accusa Karl di essersi fatto vivo solo perché a corto di denaro. Scopriamo così che l’affascinante Kalenberg è un chirurgo plastico che ha perso il lavoro per un’operazione mal riuscita. Adesso l’uomo prova a lanciare l’idea di trasformare il Fürstenhof in una clinica di lusso specializzata in trattamenti estetici, ma Ariane replica gelida che il suo obiettivo è di radere al suolo l’hotel e non di mettersi in affari con lui. Karl, allora, prima la minaccia di rivelare che è stata lei a uccidere sua madre, poi ci ripensa e promette di aiutarla a realizzare il suo piano. Intanto, però, non perde occasione per farsi pubblicità in hotel e consiglia ad André (Joachim Lätsch) di sottoporsi a iniezioni di botulino per avere un aspetto più giovanile.

Un brusco risveglio

Reduci dalla loro vacanza alle Azzorre, rilassati e abbronzati, i coniugi Sonnbichler tornano a Bichlheim del tutto ignari dei loschi piani di Ariane per distruggere il Fürstenhof. In particolare, Ariane ha proprio in animo di togliersi di torno Alfons (Sepp Schauer), storico e fidato concierge dell’hotel che potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. E anche il futuro di Hildegard (Antje Hagen) potrebbe essere a rischio.