“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane non ci rovinerà la vita

Non è una scelta facile quella di lasciare l’hotel a cui entrambi sono affezionati, ma alla fine Robert (Lorenzo Patanè) e Cornelia (Deborah Müller) hanno capito che devono proprio lasciarsi alle spalle il Fürstenhof, se vogliono vivere con serenità il loro amore. E soprattutto devono liberarsi dell’ingombrante presenza di Ariane (Viola Wedekind).

Cornelia, infatti, ormai è terrorizzata alla sola idea di trovarsi di fronte la dark lady. Ariane non perde occasione per spaventarla, per minacciarla di far saltare il suo matrimonio con Robert, per lanciarle occhiate di sfida… Insomma, Ariane non sembra affatto intenzionata a rinunciare al giovane Saalfeld, di cui si dice innamorata. Peccato che lo chef non ne voglia sapere di lei.

Tuttavia, quando Cornelia decide di partire per raggiungere, almeno per un certo periodo, il figlio Benni in Spagna, Robert si mostra un po’ titubante: non vuole lasciare il padre Werner (Dirk Galuba) solo a gestire l’hotel. Come ormai sappiamo, gli azionisti dell’hotel, Ariane compresa, sono decisamente più nemici che collaboratori intenti a ottenere il meglio per la loro attività.

Alla fine è la saggia Hildegard (Antje Hagen) a convincere Werner a rinunciare all’aiuto di Robert, dicendogli che il giovane ha diritto di essere felice accanto alla sua Cornelia…

A questo punto, però, il nostro racconto delle vicende di Tempesta d’amore deve fare una breve pausa, perché ci sono due domande alle quali dare risposta. La prima: cosa c’è dietro l’uscita di scena, piuttosto inaspettata, di due personaggi tanto amati come Robert e Cornelia? La seconda: sarà un’uscita definitiva o li rivedremo al Fürstenhof?

Quello che è certo è che si è trattato di una scelta di Deborah Müller. Ha deciso di non rinnovare il contratto per dedicarsi a nuove esperienze attoriali e, soprattutto, per avere più tempo da dedicare alla figlia ventenne, avuta quando era ancora molto giovane. «Avevo bisogno di una pausa» ha dichiarato l’attrice altoatesina (è nata a Lana, in provincia di Bolzano). «E ci sono momenti in cui devi seguire il tuo cuore. L’ho fatto, ma questo non significa che non tenga una porta aperta per un eventuale ritorno a Tempesta». E Robert? Per un po’ non lo rivedremo al Fürstenhof, ma i fan possono stare tranquilli, quello di Lorenzo Patanè è un arrivederci, non un addio.

Le avventure di Benni

La permanenza al Fürstenhof di Benni (Florian Burgkart, 23 anni) è stata breve ma intensa. All’inizio lui e mamma Cornelia (Deborah Müller) non riescono ad andare d’accordo; poi trovano un’armonia, anche grazie a Robert (Lorenzo Patanè) che li spinge a passare più tempo insieme. Quando il ragazzo lascia l’hotel per accettare un’offerta professionale a Barcellona, Cornelia è felice ma non sa quando lo rivedrà. Ora per madre e figlio è tempo di riabbracciarsi