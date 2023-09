“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane, ora ti incastreremo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Al Fürstenhof sono sempre più tesi i rapporti tra Christoph (Dieter Bach), Werner (Dirk Galuba) e Ariane (Viola Wedekind). La dark lady ostenta tranquillità e indifferenza, ma come sempre sta tramando e lo viene a scoprire per caso Max (Stefan Hartmann). Durante una gita nel bosco, il giovane perde la sua telecamera. Quando la ritrova, scopre che ha registrato la conversazione tra un uomo e una donna, dei quali si vedono solo i piedi. La voce, però, è indiscutibilmente quella di Ariane e la si sente dire che «i soldi sono nella valigetta»; l’uomo, allora, le consiglia di andare a farsi un giro perché tra due giorni al Fürstenhof farà «molto caldo»… Max mostra il video a Christof e Werner, i quali, a loro volta, lo fanno vedere al commissario Meyser (Christoph Krix), che tuttavia non può intervenire perché nel filmato non c’è motivo sufficiente per farlo. Christoph e Werner dunque decidono di non allarmare gli ospiti dell’hotel; hanno ancora un po’ di tempo per indagare, cercare di fermare Ariane e incastrarla una volta per tutte.

Una magra eredità

“Non dire gatto se non l’hai nel sacco”, recita il proverbio… André (Joachim Lätsch, 67 anni) è tra gli eredi del miliardario Eduard Winter, grande estimatore delle sue doti culinarie. In attesa che venga aperto il testamento, André non si limita a sognare a occhi aperti, ma spende e spande anche per la fidanzata Bettina (Natalie Hünig). Che smacco quando finalmente scoprirà cosa gli ha lasciato Winter: un cappello da cuoco appartenuto a un famoso chef tristellato!