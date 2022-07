“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane semina zizzania

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Per essere una donna d’affari, Ariane (Viola Wedekind) perde un sacco di tempo a tessere intrighi che non sempre danno i risultati sperati. Lei, però, è sempre determinata a raggiungere i suoi propositi: l’ultimo, in ordine di tempo, è quello di sedurre Robert Saalfeld (Lorenzo Patanè), farsi sposare e diventare di fatto la padrona del Fürstenhof. Peccato che prima debba eliminare Cornelia (Deborah Müller), una rivale non da poco visto che Robert sembra esserne molto innamorato. Così Ariane ricorre ancora una volta all’inganno: ingaggia, pagandolo profumatamente, Patrick (Peter Schorn), ex amante di Cornelia. Dal nulla, dunque, la donna riceve un meraviglioso mazzo di rose rosse, a cui fa seguito un’inattesa visita di Patrick, che cerca di sedurla dicendosi interessato a riprendere la loro relazione. Cornelia lo tiene a distanza, ma Robert comincia a ingelosirsi e, facendo delle ricerche in rete, scopre che l’uomo è stato licenziato dall’hotel dove lavorava per aver provocato un incendio. Il giovane Saalfeld affronta il rivale: tra i due la tensione è palpabile e volano parole grosse. Intanto Ariane è riuscita a raggiungere il suo primo obiettivo: mettere zizzania tra Robert e Cornelia.

La strategia di Gerry

Gerry (Johannes Huth) salva Shirin (Merve Cakir) da un incidente stradale nei pressi di casa Sonnbichler e quando Hildegard (Antje Hagen) e Alfons (Sepp Schauer) si lamentano della velocità delle auto, lui e Shirin dipingono delle strisce pedonali senza chiedere il permesso in Comune… La polizia locale, però, non lo multerà: gli darà per quattro settimane l’incarico di far attraversare i bambini della scuola. Chissà se ora Shirin s’innamorerà di lui?