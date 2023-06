“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane si prepara al processo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Non è sufficiente che Ariane (Viola Wedekind) sia in prigione per poter essere certi di essersi sbarazzati di lei: bisogna che ci resti. Christoph (Dieter Bach) ne è consapevole e sa che non basta al giudice la registrazione in cui lei ammette di aver tentato di uccidere Karl: serve la testimonianza diretta di qualcuno che abbia ascoltato la conversazione. Werner (Dirk Galuba), però, è disposto a rendere falsa testimonianza pur di incastrare la dark lady. Ariane sa che la sua libertà è appesa a un filo e convoca Constanze (Sophia Schiller), la sua combattiva avvocata, perché la rassicuri sulla sua linea difensiva. lntanto, grazie a una cimice messa da Christoph nella borsa di Constanze, lui e Werner ascoltano il dialogo tra le donne. L’avvocata dice che l’unico modo per riguadagnare la libertà, è trovare un testimone che smentisca Werner. Quando Constanze chiude la conversazione con Ariane, Christof raccomanda a Werner di essere inattaccabile nella sua eventuale deposizione, altrimenti lui ha già pronto un piano B. Ma Werner è deciso a deporre e istruisce il fratello André (Joachim Lätsch) su cosa dire per avvalorare la sua testimonianza.

A teatro con Merle

Gerry (Johannes Huth) è molto preso da Merle (Michaela Weingartner), ma deve montare dei mobili per Erik e così non può andare a vedere il musical Romeo e Giulietta con l’affascinante fanciulla. Quando Erik (Sven Waasner) lo viene a sapere, libera Gerry da ogni incombenza invitandolo a godersi la serata. A distanza, una maliconica Shirin (Merve Çakir) osserva Gerry, elegantissimo, fare il galante con Merle e avviarsi con lei a teatro.