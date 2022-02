“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Ariane viene salvata in extremis

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Tutto si può dire di Ariane (Viola Wedekind), ma non che le manchi il coraggio. Dopo aver cercato di curarsi in tutti modi (continuando, per altro, a non sapere che sono proprio i farmaci che assume a farla stare male), decide che non starà a guardare il proprio declino fino all’ultimo respiro, ma deciderà lei come e quando accomiatarsi da questo mondo. E questo avverrà non prima di aver dimostrato di essere sempre una dark lady ed essere riuscita a cancellare la registrazione che incrimina Erik (Sven Waasner), il suo fidanzato, tanto dal cellulare di Cornelius (Christoph Mory) quanto da quello di Florian (Arne Löber). Fatto sta, però, che Ariane sta sempre peggio e così decide che è arrivato il momento di farla finita: si reca sul pontile del lago e ingerisce una forte dose di barbiturici. Michael (Erich Altenkopf) si accorge, però, del fatto che Ariane ha sottratto i sonniferi dal suo ambulatorio e dunque fa scattare l’allarme. Ma è Maja (Christina Arends) a trovare casualmente Ariane, ormai priva di sensi, e a salvarle la vita chiamando i soccorsi e facendola ricoverare in ospedale, dove Erik si precipita per essere al suo capezzale. Qui entrambi riceveranno una notizia sconvolgente.

Sì, anch’io amo Florian!

Già da qualche tempo Maja (Christina Arends) si è accorta dell’evidente imbarazzo dell’amica Shirin (Merve Çakir) ogni volta che c’è di mezzo Florian (Arne Löber). Finalmente il mistero viene svelato quando Maja la sorprende mentre guarda sognante una foto di Florian e le chiede senza mezzi termini: «Sei innamorata di lui?». Shirin ammette… Sulle prime Maja rimane delusa, ma alla fine decide di perdonarla. Ora però sono in due ad amare Florian.