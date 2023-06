“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ascolta il tuo cuore, Shirin!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 giugno

Per mesi Shirin (Merve Çakir) ha rintuzzato e respinto le profferte amorose di Gerry (Johannes Huth). Naturale, visto che lo ha sempre considerato solo un caro amico, un ragazzo dolce e un po’ impacciato, con quella piccola disabilità che lo rende ancora più amabile, onesto fino al midollo… Gerry, però, è anche capace di avere grandi slanci d’amore e di fare sacrifici che lo rendono simile a un cavaliere senza macchia e senza paura, come quelli delle fiabe. Impegnata com’era in una relazione con Henning (Matthias Zera), Shirin si sta accorgendo di tutto questo in ritardo, ovvero quando le è finalmente chiaro che Gerry ha smesso di dedicarle le sue attenzioni e sta vivendo una sorta di storia d’amore con Merle (Michaela Weingartner). È proprio nella stanza della bella cliente del Fürstenhof che Shirin sorprende Gerry tra le lenzuola, rimanendoci malissimo. Lei racconta a se stessa e all’amica Josie (Lena Conzendorf) di essere preoccupata che Merle possa approfittarsi di Gerry, che è un’anima semplice e pura. Ma Josie fa chiaramente capire a Shirin che tutto questo suo disagio ha un solo nome: gelosia. E se è gelosa di Gerry, deve ammettere che è innamorata di lui.

Un gesto disperato

Per aiutare Constanze (Sophia Schiller) a trovare i soldi per non perdere la proprietà di famiglia a cui tanto teneva, Paul (Sandro Kirtzel) ha sottratto centomila euro dalle casse del Fürstenhof, li ha investiti in borsa e… Ha perso tutto! Certo di venire licenziato da Christoph (Dieter Bach), Paul si confida con Josie (Lena Conzendorf) mentre si prepara ad andarsene. L’albergatore, però, decide a sorpresa di tenerlo alle sue dipendenze.