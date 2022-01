“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: bisogna smascherare Erik

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Lealtà verso un fratello che potrebbe aver commesso dei crimini, o lealtà verso la donna di cui è innamorato? Questo è il terribile dilemma che da settimane tormenta la coscienza di Florian (Arne Löber) e mette in crisi il suo rapporto con Maja (Christina Arends). Alla fine, però, il giovane Vogt si decide ad aiutare Maja a trovare le prove per scagionare Cornelius (Christoph Mory), anche se queste portassero a incriminare suo fratello Erik (Sven Waasner). Cornelius, dunque, passa ai due ragazzi il dossier della polizia affinché lo possano aiutare a trovare prove concrete che lo riabilitino una volta per tutte. Dalla documentazione raccolta dagli investigatori emerge un indirizzo di posta elettronica che è “coinvolto” nella truffa bancaria di cui Cornelius è rimasto vittima. Erik e Maja non solo scoprono che questa e-mail fa capo a Erik, ma trovano anche la password per accedervi. Con grande disappunto di Maja, però, vedono che nella corrispondenza di Erik non c’è nulla di sospetto. A quel punto Cornelius si mette in testa di scrivere una falsa mail che incrimini Erik, perché lui è certo al cento per cento delle sue responsabilità… Ma Florian lo fa desistere e gli promette che penserà lui a far confessare il fratello.

Georg gioca sporco

Vanessa (Jeannine Gaspár) è innamorata persa di Georg (Robert Herrmanns), schermidore come lei. Ex campione tornato a gareggiare dopo un incidente, Georg convinge la giovane a riprendere in mano la spada. Max (Stefan Hartmann), che si è scoperto innamorato di Vanessa, cerca invece di dissuaderla per via del suo ginocchio, e quando, non visto, ascolta la telefonata di Georg con un misterioso interlocutore, ha le prove che ha dei loschi secondi fini.