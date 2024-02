“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Carolin finisce nei guai. Ma alla fine…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 febbraio

La povera Carolin (Katrin Anne Hess) non è in una bella situazione dopo che la falsa testimonianza di Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht) l’ha fatta finire in prigione. Funzionaria incaricata di vigilare sulle persone in libertà condizionale e dunque anche su Carolin, la donna approfitta della propria posizione di forza per costringere chi dovrebbe controllare a svolgere attività illegali e lucrose per suo conto. Un esempio? Sottrarre farmaci oppioidi dall’armadietto di un medico. Ma Carolin si rifiuta di rubare le medicine a Michael (Erich Altenkopf), con cui ha una relazione, e dunque viene accusata di aver violato i termini della libertà vigilata e torna in carcere. Constanze (Sophia Schiller), suo avvocato difensore, non ha molte frecce al proprio arco: difficile incastrare la Fröbel senza una testimonianza. Ma la fortuna viene in aiuto di Carolin. Constanze scopre che in passato il cugino Henning (Matthias Zera) ha avuto a che fare con Anja Fröbel, dopo essere ingiustamente finito in carcere. Henning è testimone diretto dei comportamenti corrotti di Anja Fröbel e accetta di testimoniare contro di lei regalando la libertà a Carolin, scagionata una volta per tutte da ogni accusa.

Padre e figlia?

Avete mai provato ad arrotolare la lingua? Riuscirci dipende da un carattere genetico ereditato da almeno uno dei due genitori. Vedendo Josie (Lena Conzendorf) eseguire senza fatica la manovra di arrotolamento, Yvonne (Tanja Lanäus) commenta con Erik (Sven Waasner) che la loro figlia deve per forza aver ereditato da lui il singolare tratto genetico. Peccato che Erik non riesca ad arrotolare la lingua… E se Josie non fosse davvero sua figlia?