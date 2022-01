“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: c’è chi brinda alla malattia di Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 gennaio

La salute di Ariane (Viola Wedekind) continua apparentemente a peggiorare, avvalorando la diagnosi (fasulla) che abbia un tumore terminale al cervello. Questa volta, nell’eterna lotta contro la dark lady, Christoph (Dieter Bach) sembra avere il coltello dalla parte del manico. A parte Werner (Dirk Galuba), che è al corrente di tutto, nessuno infatti sembra nutrire sospetti né sulla situazione, né su un “coinvolgimento” di Christoph o del dottor Kamml (Ralf Komorr), che somministra ad Ariane le medicine che la fanno sembrare malata. I due Saalfeld aspettano solo che Ariane, convinta che le resti poco da vivere, ceda loro le sue quote dell’hotel: a quel punto la “farsa” della malattia potrà avere fine. Intanto però, la donna ha continue allucinazioni. E mentre tutti l’aspettano in giardino a un evento di beneficenza, Ariane si aggira in stato confusionale in vestaglia e bigodini nella hall del Fürstenhof. La trova Cornelia (Deborah Müller), che cerca di convincerla a tornare in camera a vestirsi, ma Ariane, convinta di essere stata aggredita, afferra un candelabro e si scaglia contro la povera Cornelia. Erik (Sven Waasner) arriva appena in tempo a fermare Ariane e a placare la sua furia.

Fallo confessare!

La falsa mail che aveva scritto per inchiodare Erik (Sven Waasner) alle proprie responsabilità sembrava a Cornelius (Christoph Mory) l’unico modo per riuscire a riabilitare il proprio nome. Ma la figlia Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) lo convincono a cancellarla e cercare un’altra via per avere giustizia. Allora Cornelius affronta il giovane guardaboschi: Erik è suo fratello e solo lui può convincerlo a confessare quello che ha fatto.