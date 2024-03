“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: c’è una nuova, giovane manager in hotel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 aprile su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 5 aprile

Non abbiamo ancora “digerito” l’arrivo al Fürstenhof di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer), che una nuova Schwarzbach si affaccia sulla scena dell’hotel: è Eleni (Dorothée Neff), figlia dei nuovi soci della famiglia Saalfeld. Eleni, tuttavia, sembrerebbe aver ben poco da spartire con i suoi genitori, decisi a prendere il controllo del pacchetto azionario con ogni mezzo possibile. Giovane manager, cresciuta con il peso di grandi aspettative nei suoi confronti, non ha mai voluto deludere i genitori e quindi ha accettato di studiare economia perché destinata a prendere un giorno le redini dell’azienda di famiglia. I suoi veri interessi, però, sono di tutt’altro genere: vorrebbe dedicarsi a progetti umanitari in Africa… E tuttavia, come ci si aspetta da lei, arriva al Fürstenhof per occuparsi di questo nuovo affare degli Schwarzbach. È un personaggio da seguire da vicino: terminata questa stagione di Tempesta d’amore, sarà proprio Eleni la nuova protagonista femminile della soap. Nel frattempo, affronterà lo strano rapporto di Alexandra con Christoph (Dieter Bach). Tra i due, infatti, scoppia la passione proprio in queste puntate, ed Eleni scoprirà che lui è l’uomo con cui la madre era fidanzata prima di legarsi a Markus.

André, il re di cuori

Dopo qualche incomprensione iniziale, ora André (Joachim Lätsch) ed Helene (Sabine Werner) vanno d’amore e d’accordo. Lo chef arriva a mettere a disposizione il Café Liebling per organizzare eventi a pagamento al fine di finanziare la festa di matrimonio di Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár). Helene rimane molto colpita da questo gesto e si sente sempre più attratta da lui. Ma i sentimenti di Helene saranno ricambiati?