“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Cenerentola sei e Cenerentola rimarrai!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 5 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 aprile al 5 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

La cena a quattro tra Henning (Matthias Zera), Shirin (Merve Çakir) e i nobili Von Thalheim, genitori di lui, si rivela un disastro. Con la loro spocchia, Heinrich (Ralph Schicha) e Judith (Veronika Von Lauer-Münchhofen) non mancano di far sentire inadeguata la ragazza. Eppure la mattina stessa Judith s’era congratulata con lei per la sua abilità come estetista dopo aver ricevuto un trattamento omaggio… I Von Thalheim non solo non apprezzano Shirin perché di rango inferiore al loro, ma temono pure che sia un’arrampicatrice, soprattutto da quando Judith ha scoperto con raccapriccio che lavora anche come cameriera ai piani. Henning chiede scusa a Shirin per il comportamento dei suoi e le propone di andare a vivere con lui in Francia, in una proprietà con un vigneto. Shirin, però, non ha intenzione di lasciare casa, amici, famiglia e il nuovo centro estetico, quindi Henning le dice che allora rinuncerà. Il giorno dopo, Shirin riceve una visita di Heinrich: le rivela che possedere un vigneto è sempre stato nella mente di Henning e che se lei lo amasse davvero come dice, non dovrebbe ostacolarlo, ma lasciarlo libero di seguire i suoi sogni.

Come fermare Ariane?

La notizia delle imminenti nozze tra Robert (Lorenzo Patanè) e Ariane (Viola Wedekind) lascia tutti di stucco al Fürstenhof. In particolare, Cornelia (Deborah Müller) e Werner (Dirk Galuba) sono certi della malafede di Ariane: per loro, la sua gravidanza è inesistente. Se il matrimonio andasse in porto, oltre tutto, Ariane diventerebbe socia di maggioranza dell’hotel grazie alle quote di Robert. Christoph (Dieter Bach) ha un piano, ma il tempo stringe…