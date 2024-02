“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: che grande delusione per Erik!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 febbraio al 1° marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.45) Valeria Verri







Sulle prime non l’ha presa bene: per Josie (Lena Conzendorf) è stato uno choc scoprire che l’uomo che da mesi credeva suo padre, ovvero Erik (Sven Waasner), in realtà non lo è affatto. È stata una botta anche per Erik, che si sente ormai investito del suo ruolo genitoriale. Come sempre c’è di mezzo Yvonne (Tanja Lanäus). All’epoca del concepimento di Josie aveva una vita sentimentale piuttosto movimentata e ora è certa che il “vero” padre di sua figlia sia un barista di cui ricorda a malapena che si chiamasse Ricky Müller. Erik, però, non molla e fa capire a Josie che per lui non è cambiato nulla. Così si commuove quando la giovane, intervistata da una giornalista che vuole sapere tutto sulle sue rinomate praline al cioccolato, lo presenta come «mio padre». Ma la sua felicità dura poco. In realtà, infatti, Josie è determinata a ritrovare il padre naturale per poterlo incontrare. Succede, però, che per caso Erik risponda al telefono di Josie e si senta comunicare dall’altro capo del filo l’indirizzo di Ricky Müller. Erik, dunque, prende nota e riattacca. Ma nasconde la verità a Josie fingendo che al telefono ci fosse qualcuno che aveva sbagliato numero.

Colpo di fulmine

Henning (Matthias Zera) è irritato con le Cantine Gesang per alcuni disguidi, ma quando al Fürstenhof appare Nina (Claudia Helene Hinterecker), rampolla della famiglia di produttori di vino, il sommelier rimane folgorato: per entrambi scocca il classico colpo di fulmine e, dopo un breve corteggiamento, finiscono a letto insieme. C’è qualche problema da risolvere, ma pare proprio che Henning, grazie a Nina, riuscirà ad archiviare la sua ex Shirin (Merve Çakir).