“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: che spavento per Werner!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 gennaio

Una festa per rilanciare il Fürstenhof. L’idea, proposta da André (Joachim Lätsch) e accolta dal fratello Werner (Dirk Galuba), dovrebbe segnare la fine de “l’era di Ariane” e l’inizio di una nuova epoca di prosperità per l’hotel. Werner vorrebbe che, in occasione della festa di primavera, Robert (Lorenzo Patané) convincesse Cornelia a tornare al Fürstenhof, ora che Ariane (Viola Wedekind) è fuori combattimento. Ma la donna oppone un netto rifiuto e intima a Robert di tornare da lei al più presto. Werner, che già non è in gran forma, accusa il colpo. Proprio mentre sta presentando alla stampa i dettagli della festa, si accascia tra le braccia di Robert e Alfons (Sepp Schauer) e viene portato in ospedale. Non è un infarto, ma il suo cuore malandato ha lanciato a Werner un segnale da non sottovalutare. Intanto, al Fürstenhof, Erik (Sven Waasner) cerca il modo di screditare Christoph (Dieter Bach) per riconquistare Yvonne (Tanja Lanäus) e minaccia di rivelare che soffre di discalculia e non è quindi in grado di gestire i conti dell’hotel.

Finalmente insieme

Quanti tira e molla prima di comprendere che sono fatti l’uno per l’altra. Ora Shirin (Merve Cakir) e Gerri (Johannes Huth) possono finalmente celebrare l’inizio della loro nuova vita insieme. Certo, lungo la strada hanno seminato cuori infranti: quello di Henning (Matthias Zera) e quello di Merle (Michaela Weingartner), che tuttavia non costringerebbe mai Gerri a stare con lei quando sa che ama un’altra.