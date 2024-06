“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: che succede tra Michael e Valentina?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 giugno su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 14 giugno

Le “tempeste d’amore” della soap tedesca si sa dove cominciano, ma non si sa mai dove vadano a finire. Sembrava scontato pensare che sarebbe nata una storia tra il nuovo ingresso Noah (Christopher Jan Busse), rampollo di casa Schwarzbach, e Valentina (Aylin Ravanyar), prima Saalfeld a scegliere di lavorare in ospedale anziché al Fürstenhof. Un po’ di attrazione tra i due giovani pareva esserci, ma il diavolo ci ha messo lo zampino. Una paziente di Michael (Erich Altenkopf) fa dono a lui e a Valentina della vecchia rimessa di barche dov’era nata la storia d’amore con il suo ormai defunto marito. Valentina si mette in testa di ristrutturare il capanno e Michael si offre di aiutarla. Fin qui niente di strano, a parte che Michael è il padre di Fabien, l’ex fidanzato della ragazza. E proprio Fabien telefona al padre mentre lui è impegnato a lavorare con Valentina. Alla fine della telefonata, il dottore ammette di essersi comportato da stupido con le ragazze quando era giovane come il figlio, ma di essere migliorato con l’età. Guardandolo con occhi sognanti, Valentina replica che non è poi così vecchio. Lui la riempie di complimenti… Tutto questo lascia presagire solo un mare di guai.

Breve consolazione

Da quando ha mandato all’aria le nozze perché Vanessa (Jeannine Gaspár) s’è innamorata di Carolin (Katrin Anne Hess), Max (Stefan Hartmann) cerca di dimenticare la ex. Un giorno a casa Sonnbichler approda Liesl (Anuschka Tochtermann). La giovane gira l’Europa in bici e lega subito con Max. Liesl si deve fermare alcuni giorni in attesa di un ricambio per la bicicletta e tra i due ragazzi scocca una scintilla. Troppo breve, però, per guarire il mal d’amore di Max.