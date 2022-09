“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: chi rinuncerà all’amore di Maja?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Lo scontro tra Hannes (Pablo Konrad) e Florian (Arne Löber) per conquistare il cuore di Maja (Christina Arends) è ancora apertissimo. La ragazza, dal canto suo, sarebbe ormai più incline a seguire il proprio istinto e dunque a vivere la sua storia d’amore con il guardaboschi, nonostante sia grata a Hannes per aver finanziato la ricerca del farmaco che forse salverà la vita a Florian. Insomma, il povero Hannes rischia di perdere tutti i soldi investiti nella ricerca (se si venisse a sapere che il farmaco somministrato a Florian è frutto di un furto…) e anche la donna che ama. Intanto, però, è riuscito a vendere i cavalli lipizzani e sta per incontrare dei possibili compratori del suo ranch, vendita che gli permetterebbe quantomeno di cancellare l’ipoteca e di non avere più debiti con la banca. Florian intanto ha deciso di chiedere a Maja di dargli un’altra chance. Si presenta così a casa sua per parlare con lei, ma gli apre Hannes. Florian lo ringrazia per l’ennesima volta per il suo aiuto e gli chiede se c’è un modo per sdebitarsi. Hannes risponde di getto che qualcosa in effetti c’è: dovrebbe lasciare in pace Maja e farsi da parte, per permettergli di cercare di riconquistarla…

Erik, fratello infido

Gerry (Johannes Huth) deve ottenere l’abilitazione per giocare come professionista a golf ed è preoccupato dalla quantità di cose che deve imparare. Erik (Sven Waasner) gli promette che l’aiuterà. Del resto, dopo aver scoperto che il fratello è un prodigio di quello sport, Erik mira a diventare suo manager. Così con l’inganno convince Gerry a firmare un documento che gli conferisce tutti i poteri per gestire la sua futura carriera di golfista.