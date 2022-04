“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Christoph è in piena crisi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 aprile

Non è un santo, Christoph Saalfeld (Dieter Bach): tutt’altro. Ha dimostrato, infatti, di essere un uomo d’affari spietato, pronto veramente a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Quasi come la sua rivale in affari (ed ex fidanzata) Ariane (Viola Wedekind), spregiudicata al punto di arrivare a uccidere. Certo, Christoph non è mai arrivato a tanto, e soprattutto ha comunque un lato debole che lo rende più umano di Ariane: lui, infatti, si innamora. E quando si innamora mostra il suo lato più fragile. Lo aveva fatto con Eva (Uta Kargel), poi con la stessa Ariane e soprattutto con Selina (Katja Rosin), la donna che gli ha fatto perdere la testa e per la quale sarebbe disposto a rinunciare a tutto… E dunque quando vede per l’ennesima volta Selina baciare Cornelius (Christoph Mory), l’albergatore affronta la donna che ama e le giura di essere cambiato, di essere pentito per come si è comportato in passato. E, per dimostrarglielo, cederà tutte le proprie quote del Fürstenhof a Werner (Dirk Galuba), così loro due se ne potranno andare altrove a cominciare una nuova vita insieme. Selina è turbata, ma stenta a fidarsi delle parole di Christoph.

Sei sicuro di partire?

Ormai Robert (Lorenzo Patanè) si comporta come un vice padre con Benni (Florian Burgkart), figlio della sua fidanzata Cornelia (Deborah Müller). Gli fa da tutor in cucina, dove il ragazzo (che ha molto talento!) deve completare la sua formazione. Solo che Benni si è messo in testa di andare in Nuova Zelanda a raggiungere una ragazza di cui è innamorato, per lavorare lì. Riuscirà Robert a convincerlo a non fare colpi di testa?