“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Christoph questa volta fa un errore…

04 Dicembre 2020 | 13:12 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 dicembre

Stavolta quel vecchio volpone di Christoph (Dieter Bach) ha trovato qualcuno più scaltro di lui e che spinge l’imprenditore ad abbassare ogni difesa. Questo qualcuno è Ariane (Viola Wedekind), bella di una bellezza discreta e dall’apparenza dolce e romantica: è davanti a lei che Christoph finisce per capitolare. In realtà la donna che gli sta facendo battere il cuore è molto determinata a rovinarlo, anche se ancora non sappiamo perché. Qua e là, comunque, ci sono stati dei segnali che avrebbero dovuto insospettire l’albergatore… Perfino sua sorella Linda (Julia Grimpe) a un certo punto lo invita a stare in guardia, perché c’è il fondato sospetto che Ariane stia tramando qualcosa alle sue spalle. Ma Christoph, che pure inizialmente aveva chiesto al fido Schultz (Thomas Meierl) di indagare sulla donna, richiama il suo “segugio” ritenendo che non vi sia nulla da scoprire: quando Ariane ha scoperto di essere stata messa sotto osservazione, infatti, ha fatto i bagagli e ha detto addio a Christoph. Davanti a questa mossa, lui le chiede di perdonarla, di restare. E per convincerla definitivamente le chiede di sposarlo. Ariane, fintamente commossa, accetta. Sotto sotto, però, gongola...

Natascha se ne va

Dopo otto anni Melanie Wiegmann lascia Tempesta d’amore. Non è ancora dato sapere se sia un addio o soltanto un arrivederci, ma quel ch’è certo è che il suo personaggio, Natascha, ora esce di scena. Partita per Berlino per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico, infatti, Natascha decide di non tornare. Le ragioni le scopriremo tra qualche puntata, quando il marito Michael (Erich Altenkopf) si renderà conto che il loro grande amore è giunto al capolinea.