“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Christoph “strappa” il segreto di Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Titanica lotta “all’ultima chiavetta” tra i due nemici giurati del Fürstenhof. Christoph (Dieter Bach) scopre che Ariane (Viola Wedekind) tiene le prove degli ammanchi di denaro di cui è responsabile Paul (Sandro Kirtzel) in una chiavetta che tiene in bella vista al collo, appesa a una catenina. Noi sappiamo che da settimane l’albergatore è tenuto in scacco dalla dark lady, che lo ricatta con la questione dei fondi sottratti e così lo obbliga a sottostare alle sue condizioni nella gestione dell’hotel, creando un tale scontento tra i dipendenti che arrivano addirittura a indire uno sciopero. Christoph, però, riesce finalmente ad appropriarsi della chiavetta, durante una colluttazione con Ariane. Peccato che a questo punto lei gli riveli di averne una copia nascosta… Christoph finge così di avvelenare la donna e di essere in possesso di un antidoto che la salverà solo se lei gli indicherà il nascondiglio di quest’altra chiavetta. Ariane confessa allora che non vi è alcuna copia e Christoph le somministra il finto antidoto. Finalmente lui e Paul sono liberi dal ricatto. Ma con Ariane non c’è mai da stare tranquilli. Probabilmente sta già studiando la sua prossima contromossa!

E ora arriva Carolin

Alle porte del Fürstenhof prima o poi bussa il passato di tutti i protagonisti della soap. Ora Michael (Erich Altenkopf) si trova all’improvviso di fronte Carolin (Katrin Anne Hess), antica compagna di università, assunta in hotel come istruttrice di equitazione. Rosalie (Natalie Alison) l’accoglie con simpatia, ma quando la nuova arrivata rimane da sola con Michael, gli confessa di essere stata innamorata di lui. Una rivelazione che turba non poco il bel dottore.