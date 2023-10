“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ci vorrebbe un amico…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Coinquilini, compagni di goliardate e di litigate… In una parola: amici. Quante situazioni “al limite” hanno condiviso André (Joachim Lätsch) e Michael (Erich Altenkopf)! Quante confidenze! Adesso più che mai, però, hanno bisogno l’uno dell’altro, perché le questioni di cuore stanno giocando brutti scherzi a entrambi. Michael si è scoperto innamorato della vecchia fiamma Carolin (Katrin Anne Hess), inopinatamente piombata al Fürstenhof trovando lavoro alle scuderie. Il dottore, però, non vuole cedere al richiamo di un antico amore e buttare all’aria la sua relazione con Rosalie (Natalie Alison), che è una moglie di fatto e, non avendo il minimo dubbio su Michael, è diventata perfino amica di Carolin (con grande imbarazzo del “marito”). Per togliersi Carolin dalla testa, Michael decide di trascorrere una serata romantica con Rosalie, ma mentre sta andando all’appuntamento incrocia André… Lo chef è triste, abbattuto, e gli racconta che la sua storia con Bettina (Natalie Hünig) è finita. Il dottore non ci pensa due volte e manda un messaggio a Rosalie dicendo che tarderà: André è veramente a terra e ha bisogno del suo amico. E in fondo anche Michael ha bisogno di lui.

Ariane non si arrende

Per Ariane (Viola Wedekind) il carcere è una tortura, così chiede aiuto a Constanze (Sophia Schiller). Lei, però, le spiega di non poterla difendere perché è bloccata a letto in ospedale. E poi non le sembrerebbe etico, perché è molto legata a Christoph (Dieter Bach)… La dark lady scopre così che il suo nemico mortale è vivo e quindi ribolle di rabbia. Ma capisce anche che l’aspetta una condanna più lieve! Decide, dunque, di giocare d’anticipo e chiama Erik (Sven Waasner).